Le squadre mai retrocesse in Serie B in Italia e in Europa

E' un titolo non ufficiale, ma importante per tutte le squadre che fanno parte di tale circolo. Le squadre che hanno sempre giocato nel proprio massimo campionato, dalla sua attuazione ai tempi moderni, sono pochissime, limitate a qualche unità per paese, al massimo.

Ci sono infatti campionati in cui tutte le squadre sono retrocesse nella seconda serie almeno una volta dall'inizio della storia del torneo. In altri, invece, compresa la Serie A italiana, c'è chi non è mai andato in Serie B, riuscendo così ad avere una storia sempre nel massimo livello disponibili.

SERIE A, CHI NON É MAI RETROCESSO IN SERIE B?

L'unica squadra della Serie A italiana a non aver mai giocato in Serie B è l'Inter. La squadra nerazzurra, compresa l'annata 2021/2022, ha infatti disputato 90 campionati, sin dal debutto nel 1929/1930. La Juventus ha interrotta il suo cammino perfetto nel 2006 con la retrocessione di Calciopoli, che porta il suo dato a 89 tornei. Stesso numero per la Roma, che ha vissuto il 1951/1952 in cadetteria, per poi risalire immediatamente.

EUROPA, CHI NON É MAI RETROCESSO IN SERIE B?

Il dato delle mai retrocesse, relativo alle squadre presenti nel proprio massimo campionato sin dalla loro origine, si allarga ovviamente anche all'Europa: in Bundesliga, Premier League e Ligue 1, parlando dei massimi cinque tornei continentali, nessuno ha giocato tutti i tornei.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda la Liga, che conta ben tre squadre mai retrocesse in Segunda Divison, la Serie B spagnola: dal 1929 al 2022 hanno disputato tutti e 91 i campionati il Real Madrid, il Barcellona e l'Athletic Bilbao. Anche in Portogallo sono tre le sempre presenti, il Benfica, il Porto e lo Sporting.

Più in basso nel ranking UEFA, nello specifico in Turchia, non sono mai retrocesse Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas. Tutte le squadre russe, invece, hanno vissuto almeno un'annata nella rispettiva B. Comprendendo anche il campionato URSS, la Dinamo Kiev non ha mai lasciato il massimo campionato.