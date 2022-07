Dybala raggiunge i compagni: in tribuna in Portogallo con la maglia della Roma

L'argentino è praticamente un nuovo giocatore giallorosso: si è presentato nel secondo tempo della sfida amichevole contro lo Sporting.

Manca sostanzialmente solo l'annuncio ufficiale, ma Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma: c'era grande curiosità circa la sua possibile presenza in occasione della sfida tra lo Sporting e la formazione giallorossa e lui ha fugato qualsiasi dubbio.

Dopo le foto delle scorse ore, e in attesa delle visite, il suo trasferimento è stato confermato proprio in Portogallo all'inizio della ripresa della partita.

Proprio con la squadra di José Mourinho impegnata ad affrontare quella di Ruben Amorim, le telecamere sono andate direttamente in tribuna, nella zona della dirigenza giallorossa.

Qui, dietro a Tiago Pinto, era presente proprio Paulo Dybala, con la maglia della Roma: segnale inequivocabile e insieme immagine che passerà alla storia.

In un primo momento sembrava che l'argentino non potesse raggiungere i compagni in Portogallo, ma così non è stato: altri segnali erano arrivati dal campo, dove Nemanja Matic ha vestito la numero 8, dopo aver scelto momentaneamente la 21.

Quest'ultima è infatti destinata all'ex Juventus, che riprenderà il numero che lo ha fatto crescere in bianconero: adesso restano solo le firme.

Per queste nessun problema: Dybala firmerà nella giornata di mercoledì, mentre potrebbe essere presentato ai tifosi giorno 6 agosto, giorno del match contro lo Shakhtar Donetsk.

Tutto pronto e risolto, comunque: l'argentino è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Uno dei principali colpi di quest'estate si è concretizzato.