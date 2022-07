Sporting Lisbona-Roma 3-2: i giallorossi rincorrono due volte, sotto gli occhi di Dybala

Gli uomini di Mourinho vanno tre volte sotto contro quelli di Amorim: per i giallorossi autorete di Inacio e goal di Pellegrini.

Il Portogallo accende i riflettori non solo sulla Roma, ma sulle tribune dell'Estadio Algarve, teatro dell'amichevole tra Sporting CP e Roma sì, ma palcoscenico di Paulo Dybala.

Perché questi sono anche e soprattutto i suoi giorni: era atteso, molti avrebbero voluto vederlo in campo, poi dietrofront e una voce circa la sua assenza in tribuna. E invece eccolo, a inizio secondo tempo, dietro a Tiago Pinto con la maglia della Roma. Manca solo l'ufficialità.

In campo quello contro i portoghesi si rivela un buon test per la formazione di José Mourinho, che dall'inizio punta sulla solita difesa a tre, con Kumbulla centrale, e con Celik, Matic, Cristante e Spinazzola in mediana, dietro a Zaniolo, Abraham e Pellegrini.

L'articolo prosegue qui sotto

Il clima, comunque, tiene fede a quanto visto anche lo scorso anno, sempre in Portogallo, soprattutto contro il Porto: e infatti le immagini sono quelle, già al 27', quando Ibanez atterra Edwards causando il rigore per i padroni di casa.

Kumbulla va allo scontro con l'attaccante dello Sporting e ne nasce una rissa, con José Mourinho che se la ride in panchina: non sarà l'unico episodio complesso della gara.

Risolta la contesa, al 29', Pedro Gonçalves dal dischetto batte Rui Patricio per l'1-0 momentaneo: a rispondere, al 31', è la Roma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Inacio che anticipa tutti, sì, ma insacca nella sua stessa porta.

Nella ripresa numerosi cambi, ma un po' di rivalsa per lo stesso Inacio che, sempre nella stessa porta, questa volta prende bene la mira e supera Svilar, entrato al posto del portiere portoghese: 2-1 al 53'.

Finita qui? No: al 69' c'è un'azione in verticale condotta da Abraham che arrivato a ridosso dell'area di rigore dello Sporting, zona fondo del campo, serve a rimorchio Pellegrini bravo a colpire con il destro, ingannando Adan. Pari meritato.

E il clima si accende: alla fine saranno sei gli ammoniti, che per un'amichevole sono un po' troppi, come è di troppo l'errore che consegna la vittoria alla formazione di Amorim.

Cristante perde un pallone in fase di uscita: lo Sporting ne approfitta e conclude a rete con Tabata, entrato nella ripresa. Finisce 3-2 l'amichevole dei giallorossi, nel giorno di Dybala in tribuna. Servirà, Mourinho lo sa. La "Joya" pure.

IL TABELLINO

SPORTING LISBONA-ROMA 3-2

Marcatori: 29' rig. Gonçalvez (S), 31' aut. Inacio (R), 53' Inacio (S), 69' Pellegrini (R), 86' Tabata (S)

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Neto, Inácio, Coates; Porro, Ugarte, Nunes, Reis; Gonçalves, Rochinha, Edwards.

ROMA (3-4-3): Rui Patricio (46' Svilar); Mancini, Kumbulla (46' Smalling), Ibanez; Celik (46' Karsdorp), Matic (46' Veretout), Cristante, Spinazzola (46' Zalewski); Zaniolo (79' El Shaarawy), Pellegrini (72' Perez); Abraham (72' Afena-Gyan).

Ammoniti: Smalling (R), Mancini (R), Ugarte (S), Zaniolo (R), Veretout (R), Nunes (S)

Espulsi: -