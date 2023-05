Sportiello al Milan, c'è la firma: i rossoneri hanno il vice-Maignan

Il portiere lascerà l'Atalanta a fine giugno dopo 9 anni e alcuni prestiti: sarà il secondo portiere del Milan, alle spalle di Maignan.

L'ultima stagione con l'Atalanta per Marco Sportiello è stata assai particolare: il portiere classe 1992 all'inizio non partiva come primo portiere, ma alle spalle, nelle gerarchie, di Juan Musso.

Solo che, com'è noto, Gian Piero Gasperini più volte ha rimescolato le carte: prima per cause di forza maggiore, ovvero per l'infortunio dell'argentino, poi per scelta tecnica: insomma, Sportiello è diventato l'estremo difensore titolare della Dea.

Il suo contratto, però, scadrà alla fine di giugno e già da qualche mese Sportiello ha raggiunto un accordo di massima con il Milan: ecco, a questo accordo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è seguita la firma.

Sportiello sarà il vice di Mike Maignan nella prossima stagione con la maglia rossonera: un passo importante per un portiere che ha dimostrato negli anni sicurezza e concretezza.

L'estremo difensore dovrebbe legarsi al Milan con un contratto triennale, arrivando a parametro zero, come detto.