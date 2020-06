'Spoiler' Bonucci: sotto la tuta mostra la nuova maglia della Juventus

Le indiscrezioni sulla nuova maglia della per la stagione 2020/21 circolano ormai da tempo, con il possibile ritorno delle strisce dopo la tanto contestata decisione dell'anno scorso di rimuoverle.

Manca ancora l'ufficialità, ma Leonardo Bonucci con uno 'spoiler' potrebbe aver confermato tutte le voci delle scorse settimane.

Oggi la Juventus ha infatti presentato le nuove tute, tra i cui testimonial c'era anche il centrale numero 19. Che ha abbassato un po' la cerniera, mostrando una piccola parte di una... striscia.

Looking sharp, team 😎

Il nuovo Anthem Jacket @adidasfootball con un look... classico!



