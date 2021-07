Spinazzola ko in Belgio-Italia: possibile rottura del tendine d'Achille

Spinazzola si è fermato al 77' su uno scatto ed è uscito in lacrime: si teme la rottura del tendine d'Achille. Mancini: "Dinamica non bellissima".

Lacrime di frustrazione e cambio: è finita prima del previsto la partita di Leonardo Spinazzola , uscito anzitempo contro il Belgio . L'esterno della Nazionale italiana , uno dei migliori di questo Euro 2020 (a ragion veduta, viste le votazioni e il premio Star of the Match), si è fatto male all'Allianz Arena e vede concludersi il proprio Euro 2020.

Il centrocampista della Roma, al 77' , provando a prendere controtempo con uno scatto Hazard, si è fermato subito dopo aver sentito tirare e chiedendo subito il cambio: è quindi caduto ed è scoppiato in lacrime. Una scena straziante, che nessuno avrebbe voluto vedere. Anche e soprattutto per quanto fatto vedere con la maglia dell'Italia nelle scorse settimane, per la fatica e per il sudore.

Secondo quanto fa sapere 'Sky', riportando notizie provenienti dall'entourage del ragazzo, Spinazzola avrebbe riportato la rottura del tendine d'Achille. Roberto Mancini, alla 'Rai', nel post-partita non a caso non è sembrato ottimista.