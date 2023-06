Spezia-Verona spareggio salvezza: cambia la sede, si gioca al Mapei Stadium

La Lega Serie A ha deciso di spostare la sede dello spareggio per rimanere in Serie A: non si gioca più alla Dacia Arena.

Nonostante manchi meno di una settimana allo spareggio salvezza per la permanenza in Serie A, la Lega Serie A ha cambiato la sede di Spezia-Verona. Le due squadre, com'è noto, si giocheranno in gara secca la possibilità di giocare in massima serie nella stagione 2023/24. Liguri e veneti avevano terminato il campionato rispettivamente al diciassettesimo e diciottesimo posto, appaiati a quota 31 punti. Da regolamento, dunque, si procederà allo scontro diretto in campo neutro per decretare la terza e ultima squadra che retrocederà in Serie B insieme a Sampdoria e Cremonese. A giocare in casa sarà formalmente lo Spezia, che ha chiuso la stagione sopra al Verona considerando la classifica avulsa. Dopo aver indicato la Dacia Arena di Udine come sede dello spareggio, la Lega Serie A, per motivi di ordine pubblico, ha deciso di "traslocare" in un'altra regione comunicando ufficialmente la scelta attraverso una nota. Spezia-Verona, in programma domenica 11 giugno alle ore 20:45, si giocherà quindi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in modo da evitare che le due tifoserie, rivali, si incrocino lungo il tragitto autostradale della A4. Non cambiano dunque data e ora, soltanto il luogo: la partita che vale una stagione Spezia e Verona la giocheranno sul prato del Mapei Stadium. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

