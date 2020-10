Spezia, lesioni muscolari per Galabinov e Ramos: un mese di stop

Il Crotone perde Andrey Galabinov e Juan Ramos per almeno 3-4 settimane: i due giocatori hanno entrambi riportato una lesione al quadricipite.

Si complica il cammino dello in dopo l'ultimo match giocato e perso a San Siro contro il : mister Italiano perde infatti per infortunio Andrey Galabinov e Juan Ramos, entrambi fermati da noie muscolari.

Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione muscolare al quadricipite per entrambi:

"Lo Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto Andrey Galabinov, uscito anzitempo dalla sfida disputata sul terreno del “Meazza” domenica sera, hanno evidenziato una lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra. Allo stesso tempo, il Club di via Melara comunica che Juan Ramos, fermatosi in occasione della seduta di rifinitura precedente alla trasferta in casa del Milan, ha riportato una lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra".

I tempi di recupero sono stati stimati in circa 3-4 settimane di stop, ma i due giocatori saranno costantemente monitorati. Nel frattempo Deiola, Capradossi, Mastinu e Mattiello proseguono nei rispettivi programmi di lavoro personalizzato per il rientro in campo.