Locatelli ammonito dopo 20 secondi di Spezia-Juventus: salta il derby con il Torino

Il centrocampista bianconero interviene in ritardo su Bourabia: il direttore di gara non ammette sconti ed estrae un giallo pesante.

Pronti, via e cartellino giallo pesantissimo in Spezia-Juventus, dopo pochi secondi dall'avvio di gara: anche perché in lista diffidati c'erano dei giocatori importanti.

Manuel Locatelli salterà la sfida contro il Torino: il centrocampista bianconero interviene in ritardo su Mehdi Bourabia a ridosso della linea di metà campo, fermando un'azione potenzialmente pericolosa.

La Penna, direttore di gara al Picco, non può che estrarre un cartellino giallo, pur a 20 secondi dal fischio iniziale del match: "lampo", proprio, e senza appelli.

Inutili le proteste, che fanno eco a quelle dei giocatori dello Spezia che avrebbero voluto che l'azione proseguisse per il vantaggio.

L'ammonizione costa caro, come detto, a Locatelli: Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo mediano per il Derby della Mole in programma il 28 febbraio.

Bianconeri che saranno di scena a Nantes per il ritorno di Europa League, giovedì, e che poi ospiteranno all'Allianz Stadium i granata martedì. Senza il loro centrocampista.