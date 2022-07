Spezia-Jablonec 3-0: Verde, Nzola e Antiste, l'attacco bianconero si scalda

La formazione di Luca Gotti vince contro quella ceca grazie alle reti dei suoi attaccani, chiudendo il ritiro a Santa Cristina.

Lo Spezia chiude il ritiro di Santa Cristina contro una vittoria contro lo Jablonec, grazie a una prova maiuscola di tutto l'attacco.

Buoni segnali, insomma, per Luca Gotti, che "scalda" i motori potendo contare sul solito 3-5-2, ma anche su Verde e Nzola che promettono sostanza anche in ottica campionato.

Il risultato però si sblocca solo nella ripresa, quando Verde viene lanciato tra le linee, sul filo del fuorigioco, si avvicina al portiere avversario e lo batte con un mancino preciso per l'1-0 al 56'.

A chiudere i conti, come detto, le reti di Nzola, al centro di diverse polemiche nella scorsa stagione e autore di un goal nato dalla pressione alta della formazione di Gotti, con assist di Verde, e dell'ex Tolosa Janis Antiste, che negli ultimi 10 minuti fissa il punteggio sul 3-0 chiudendo alla perfezione un'azione in contropiede involandosi in velocità sulla sinistra.

TABELLINO

SPEZIA-JABLONEC 3-0

MARCATORI: 58' Verde, 65' Nzola, 81' Antiste

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Nikolaou, Kiwior, Caldara; Holm, Kornvig, Bourabia, Bastoni, Gyasi; Verde, Nzola.

JABLONEC (4-3-3): Hanus; Stepanek, Martinec, Heidenreich, Krob; Kratochvil, Povazanec, Houska; Sulc, Sejk, Polidar.