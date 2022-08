Spavento Futre: l'ex leggenda del West Ham operata al cuore

L'ex esterno del West Ham operato per un attacco cardiaco. Nel weekend un malore mentre era al funerale della madre.

Non è certo un inizio di stagione memorabile quello del West Ham, non solo per quel che concerne il calcio giocato.

La squadra di Moyes ha rimediato tre sconfitte nelle prime tre uscite stagionali in Premier League e alle brutte notizie in campo si aggiungono quelle provenienti dalla cronaca.

L'ex ala e leggenda degli Hammers, Paulo Futre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza dopo aver subito un attacco cardiaco nel fine settimana.

Secondo quanto riportato da Record, l'ex nazionale portoghese è stato ricoverato d'urgenza domenica sera dopo essersi sentito male al funerale della madre.

Il beniamino del West Ham ha rivelato che l'intervento è andato bene: Futre ha postato un video sul suo account Twitter dove rassicura tutti sulle sue condizioni di salute.

Grande solidarietà dal mondo del calcio, con diversi club europei che hanno immediatamente augurato pronta guarigione al portoghese.