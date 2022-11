Spalletti perde Kvaratskhelia: "lombalgia acuta", salta Atalanta-Napoli

L'attaccante georgiano non prenderà parte alla trasferta di Bergamo, come comunicato ufficialmente dal club azzurro.

Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti, che nel weekend affronterà l'Atalanta per un'importantissima sfida al vertice.

Il club azzurro non potrà contare su Khvicha Kvaratskhelia: l'attaccante georgiano non prenderà parte alla trasferta in terra lombarda.

A comunicarlo ufficialmente è stata la società azzurra tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale e diffusa sui propri canali.

" Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta".

Si tratta, ovviamente, di un'assenza importante in una delle gare cruciali che il Napoli disputerà prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Spalletti perde una pedina forte, decisiva per tante ragioni: è stata la rivelazione del campionato, fin qui, e ha trascinato gli azzurri con goal e assist.

L'attenzione adesso ricade sul sostituto: ballottaggio tra Lozano e Raspadori per il ruolo di ala a sinistra del tridente, completato da Osimhen e Politano.