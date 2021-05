Sarà Spalletti il nuovo allenatore del Napoli: contratto biennale

Luciano Spalletti è pronto a raccogliere l'eredità di Gennaro Gattuso al Napoli: nelle prossime ore firmerà un contratto biennale.

Ci siamo, Luciano Spalletti sta per ritornare in pista dopo due anni di assenza dal calcio. Lo farà sempre in Italia, al Napoli, con cui la trattativa è giunta alla fase finale della firma del contratto.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tecnico di Certaldo si legherà ai partenopei per due anni durante i quali dovrà cercare di riportare la squadra in Champions League, obiettivo fallito dal suo predecessore Gennaro Gattuso nel campionato appena concluso.

Un matrimonio che troverà la sua sublimazione dopo i contatti avvenuti nei mesi scorsi, quando la posizione di Gattuso sembrava in forte bilico e De Laurentiis era fortemente attratto dall'idea di cambiare allenatore in corso d'opera.

Spalletti è formalmente ancora legato da un contratto valido fino al 30 giugno con l'Inter che, a sua volta, sta virando definitivamente su Simone Inzaghi come erede di Antonio Conte.