Spalletti predica calma: "Non è il mio Napoli migliore, Kim e Rrahmani mostruosi"

Il tecnico degli azzurri si gode il poker sul Liverpool nella prima gara del Gruppo A: "Se l'avversario è il Liverpool il risultato fa clamore".

Un esordio da sogno per il Napoli. Dopo il successo pesante in campionato all'Olimpico contro la Lazio, gli azzurri iniziano il cammino nel Gruppo A nel migliore dei modi, con un poker sul Liverpool di Jurgen Klopp.

Al termine della sfida, l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha analizzato ai microfoni di 'Amazon Prime' il successo per 4-1 sui 'Reds':

"È un risultato importante perché poi le misure vengono sempre prese in base a chi è l'avversario. Se questi si chiamano Liverpool è un risultato che fa un po' di clamore. Ciò che diventa fondamentale è fare il calcio che sappiamo fare e dare seguito per 95', senza andare a sprazzi, quello evidenzia il livello di personalità".

Il tecnico azzurro torna sulle dichiarazioni nella conferenza stampa prepartita, in cui aveva detto di non firmare per il pareggio:

"Non si firma mai. Al fine di tentare di dare quella convinzione ai propri calciatori di poter andare oltre i propri limiti. Nel collettivo si trova sempre la possibilità di andare a vincere le partite. Lezione di calcio? No, niente presunzione, niente arroganza. Quando giochi per il Napoli devi fare questo ogni giorno. Abbiamo fatto una buona partita, ora pensiamo allo Spezia".

Spalletti spiega l'esultanza contenuta, non dipesa - a suo dire - dall'infortunio alla clavicola:

"Non avrei esultato lo stesso perché c'era da tenere allerta i calciatori. Quando si gioca contro squadre come queste qui basta un dettaglio e cambia la psicologia della partita e diventa tutto più difficile. Per 15' abbiamo dato loro il pallino in mano, non andava bene".

Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore toscano ha aggiunto:

"Queste sono le evidenze che possiamo portare per far vedere ai ragazzi che sono sulla strada giusta. Stasera hanno fatto il Napoli contro una squadra forte come il Liverpool. Al di là di chi hai davanti, questo si deve fare. Senza ansia, magari la prossima volta riprovano ancora di più".

Singoli? Spalletti ne esalta due in particolare:

"Per me Rrahmani ha fatto una grande partita, non ha concesso niente. Riuscire a poter fare uomo su uomo e superiorità numerica è difficilissimo, quindi lui e Kim sono stati mostruosi. Poi a centrocampo hanno corso e giocato di qualità, ma col Liverpool vince la squadra".

Il miglior Napoli targato Spalletti? No, almeno per il suo allenatore:

"No, secondo me lo scorso anno abbiamo giocato delle grandi partite ma ci sono state poco riconosciute. E le sostituzioni si fanno".