Spalletti è soddisfatto: "Difficile fare meglio, il segreto è pensare agli obiettivi di squadra"

Dopo il successo per 3-0 sul Legia Varsavia, che rilancia le ambizioni di qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Napoli in Europa League, l'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha commentato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport:

"Il fatto di non riuscire a sbloccare la partita poteva portare a perdere un po' di ordine. Contro questa squadra, se perdi l'ordinare trova le qualità dei calciatori nel creare con facilità problemi agli avversari, come si è visto nelle precedenti 2 partite. Questa squadra qui ha vinto a Leicester. L'obiettivo era di rimanere ordinati nel passare dei minuti, comandare il gioco, avere pazienza e trovare poi le palle goal. E lo abbiamo fatto".

Spalletti sottolinea la disponibilità dei suoi ragazzi e la grande scelta in avanti:

"Quando si hanno tanto calciatori nel reparto offensivo si può trovare molte varianti. Possiamo giocare con due trequartisti e quando hai Insigne, Osimhen o Mertens è facile poi trovare la giocata vincente, come ha fatto Insigne oggi. Va mantenuto l'equilibrio. Elmas ha dato disponibilità nel fare il quinto, Politano lo stesso. Quando ci sono questi atteggiamenti è più semplice fare le cose. Sono felicissimo, è difficile fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera. L'atteggiamento si è visto".

Quest'anno la vera forza del Napoli è il gruppo unito. Il segreto? Spalletti risponde:

"Sta sempre nell'intelligenza dei calciatori. Si passa sempre dai risultati di squadra e pensiamo tutti ai risultati di squadra, non a quelli personali. L'anno scorso, fallita la Champions, non c'era mercato per nessuno. Dobbiamo stare dentro un atteggiamento corretto di ricerca di risultato collettivo.Se lo capisco è meglio, altrimenti dobbiamo comunque farlo capire ai giocatori".