Spalletti al Milan? Il suo nome circola per la panchina rossonera

Il ko nel derby alimenta inevitabilmente le voci attorno al Milan: circola il nome di Spalletti, anche se la dirigenza vuole dar fiducia a Giampaolo.

Brozovic e Lukaku, sì, ma non solo. Il derby perso dal non può essere riassunto soltanto nel punteggio, un 2-0 a favore dell' che in realtà non rappresenta nel migliore dei modi il divario tra le due milanesi. E così, puntuali e inevitabili, ecco le prime voci: Marco Giampaolo potrebbe presto rischiare il posto.

Secondo l'edizione odierna di 'Tuttosport', poi, un nome per la sua possibile sostituzione sta già circolando: quello di Luciano Spalletti, senza panchina da quando, al termine dello scorso campionato, è stato esonerato dall'Inter per far spazio ad Antonio Conte.

Spalletti, che a fine agosto aveva raggiunto un accordo con gli egiziani dell'Al Ahly salvo dover rinunciare a causa del contratto ancora in essere con l'Inter, rimarrebbe dunque a Milano dopo il biennio nerazzurro. Cambiando sponda dei Navigli e provando a risollevare un Milan in crisi.

Per il momento, in ogni caso, pare non essere che un'idea appena abbozzata. Anche perché il Milan è intenzionato a dare fiducia a Giampaolo, nonostante la ritrosia dell'allenatore nel far giocare i nuovi acquisti - Rafael Leão, titolare a sorpresa sabato sera, è un'eccezione - non trovi il consenso della dirigenza.

In caso di nuovi flop dopo Udine e il derby, è però scontato che le voci su un possibile ribaltone in panchina acquisteranno sempre più intensità. Specialmente durante la sosta, periodo adatto per i cambiamenti. Spalletti, a qualche mese dall'addio all'Inter, attende.