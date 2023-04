Spalletti sul rientro di Osimhen: "Molte chances di vederlo a San Siro col Milan"

Il Napoli vuole archiviare la pesante sconfitta contro il Milan, subita nell'ultimo turno di Serie A, e per farlo dovrà smaltire la pratica Lecce.

Intervenuto alla vigilia della sfida del "Via del Mare", Luciano Spalletti ha presentato il momento dei suoi, partendo dall'ultimo weekend.

Contro il Lecce il Napoli è chiamato a una reazione immediata dopo lo 0-4 contro il Milan:

Il tecnico dei partenopei ha parlato anche della settimana vissuta dalla sua squadra:

Sulle possibilità di rivedere domani Victor Osimhen Spalletti non ha dubbi:

Programmato il turnover contro il Lecce in vista dell'andata dei quarti di Champions League contro il Milan a San Siro:

Spalletti potrà contare anche su Giacomo Raspadori, completamente recuperato, come confermato dallo stesso allenatore di Certaldo:

Più che quello tecnico-tattico, sarà fondamentale per il Napoli la testa e l'aspetto psicologico:

Noi dobbiamo essere disposti a tutto per arrivare in fondo al raggiungimento di questo traguardo. Dobbiamo essere disposti a corrodere noi stessi pure. Senza tifosi non possiamo stare ma quelli che fanno casino devono restare a casa.