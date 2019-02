Spalletti furioso contro Caressa: "Il rigore non esiste, parlate da tifosi"

Luciano Spalletti sfoga la sua rabbia al termine di Fiorentina-Inter: "Si vedeva anche dalla panchina che era petto, questo non è mai rigore".

L'Inter viene raggiunta al 101' sul campo della Fiorentina con un calcio di rigore molto discusso: Luciano Spalletti è una furia al fischio finale e scatena tutta la sua rabbia ai microfoni di 'Sky Sport' contro Fabio Caressa.

L'allenatore nerazzurro si scaglia contro il conduttore della trasmissione sull'episodio analizzato dal VAR.

"Ho sentito te che commentavi, dicevi potrebbe essere, potrebbe essere… ho sentito potrebbe essere quattro volte. Questa è una cosa chiara. Non c’è da fare una votazione in base a come si è tifosi, questo è petto netto. Il calcio di rigore non esiste".

Spalletti alza poi ancora i toni contro Caressa in un acceso botta e risposta.

"Si vedeva, eravamo sicuri in panchina, l’abbiamo visto tutti: non potrebbe essere niente, è petto. Ritorniamo ai polpastrelli del match d'andata, l'arbitro è stato condizionato, vogliamo andare a commentare tutti i rigori? Domani i titoli saranno ancora 'via Spalletti'... questa partita è vinta. Non mettiamo i dubbi. L’arbitro a me non ha detto niente, non l’ha toccata di mano".

Furiose le polemiche per la decisione dell'arbitro dopo aver consultato il VAR.

"C'è un condizionamento continuo, e poi uno si fa sovrastare da quello che dicono gli altri. Le decisioni vanno prese e il VAR è importante. Poi tanto qualsiasi stadio con i tifosi di casa ti fischierà".

Il tecnico toscano ha poi analizzato la prestazione della squadra, che continua a vincere nonostante l'assenza di Icardi.