Spalletti realista: "Per Cristiano Ronaldo al Napoli la vedo dura, mancano pochi giorni"

L'allenatore azzurro fa il punto sul portoghese e non solo: "Per un giocatore come Osimhen il mercato è sempre aperto".

Il Napoli cerca la terza vittoria su tre gare, al Franchi contro la Fiorentina: dopo i successi con Verona e Monza gli azzurri continuano il loro avvio di campionato. Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dei temi relativi al campo e al calciomercato, giunto alle ultime giornate. "Cristiano Ronaldo? La vedrei bene una maglia del Napoli di Cristiano Ronaldo: se mi state chiedendo se lo allenerei volentieri, direi quale allenatore rinuncerebbe a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita? Come ha detto il procuratore però non c'è nessuna trattativa: parlando con De Laurentiis mi ha detto che al momento non ha ricevuto niente di vero. Rimaniamo più realisti possibili. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura, ma è un mio pensiero". L'affare, com'è noto, è strettamente legato al futuro di Victor Osimhen in azzurro, descritto dallo stesso allenatore. "Osimhen come sta in questo senso? Sta come sempre perché per un giocatore forte come lui il mercato è sempre aperto, visto che può svegliarsi l'arabo di turno e pensarci. Questo rischio della distrazione rivolta al mercato con Osimhen e con giocatori del suo livello si corre sempre perché sono Top. In ogni caso non si parla di uno scambio tra i due calciatori: uno andrebbe acquistato, l'altro no. Dobbiamo pensare al presente e Osimhen dovrà essere protagonista a Firenze. Focus sulla sfida contro la Fiorentina, prossimo avversario in Serie A del Napoli. Scelti da Goal Sorteggio gironi Champions: tutte le informazioni

Date, partite e orari: il calendario della Serie A "Il portiere? Meret ha fatto grandi partite, ma nel calcio moderno il portiere può cambiare di partita in partita. Ndombele? Si è allenato un po' a parte, ma ci farà comodo. E' una gara piena di difficoltà".