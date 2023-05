Spalletti: "Non ho altre offerte. Non mi servono le ali, ma un paio di stivali"

L'allenatore del Napoli: "Non ho da volare da nessuna parte, non c'è bisogno di una trattativa e non è vero che ho ricevuto altre offerte".

Il nome del futuro dell'allenatore del Napoli è sempre più incerto. Nonostante lo storico Scudetto, infatti, il rapporto di Spalletti con De Laurentiis sembra oggi ai minimi storici. L'allenatore campione d'Italia, nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, ha risposto alle parole del presidente che a Sky, dopo la famosa cena tra i due, aveva commentato la situazione lasciando presagire una separazione a fine stagione: "Non voglio tarpare le ali a nessuno". Questa la risposta del tecnico interpellato sulla questione in conferenza: "Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Per quello che riguarda ciò che devo fare io non sono necessarie le ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte. Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. È tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera". Spalletti, che nel suo discorso ha preferito non tirare in ballo i tifosi, ha voluto anche a fare maggiore chiarezza sul suo futuro per non lasciare spazio ad equivoci. "Senza fare giochini, vi do indicazioni per poter scrivere meno inesattezze, ma è tutto registrato: non c'è stata necessità di fare alcuna trattativa, io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso, non è vero che sono in attesa di altre squadre. Chi scrive questo scrive il falso o gli fa comodo averlo scritto, è brutto ma è così". Quando un giornalista gli chiede se scarterebbe l'ipotesi Juventus nei prossimi tre anni dato l'attaccamento dei tifosi azzurri, l'allenatore non si sbilancia. "io sono stato già ripagato, sono a posto. Ogni anno alla mia età devo rifare l'inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest'anno, ma dopo che ne ha parlato il presidente".



