L'allenatore azzurro alla vigilia della sfida con il Torino: "Siamo una squadra giovane ma ambiziosa, vogliamo lottare fino in fondo".

Il Napoli capolista in Serie A vuole riprendere la marcia in vetta dopo la sosta per le Nazionali: ad aspettarla, al "Maradona" ci sarà il Torino di Ivan Juric.

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha presentato la sfida parlando del momento dei suoi giocatori.

"Nonostante nazionali e viaggi, siamo pronti. Non abbiamo avuto infortunati e li ho visti tutti molto presenti. Ogni partita serve a ricordare se siamo forti oppure no".

Il tecnico non si sbilancia sulla formazione con il ballottaggio aperto tra Raspadori e Simeone.

"Entrambi giocheranno, per arrivare a fare quel percorso lungo dobbiamo avere gente in condizione e stimolata. Non è facile e vanno utilizzati i 5 cambi. Rigiochiamo martedì per cui anche scrivere chi è titolare e l'altro no, cambia poco. Noi abbiamo loro due per 90' e poi altri 90' martedì e li utilizzeremo insieme, sono due titolari".

Il Napoli quest'anno d'altronde non si pone limiti.

"Siamo una squadra giovane ma ambiziosa, i più giovani vogliono diventare dei campioncini e la società è stata molto brava. Noi vogliamo essere in lotta fino in fondo per il campionato, c'è un'alta classifica affollata con squadre forti che stanno producendo un buon calcio. Noi ci siamo adattati bene, stiamo portando avanti il nostro discorso e c'è da continuare con questo atteggiamento".