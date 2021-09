SPAL-Vicenza, Padella infuriato dopo la sostituzione: calci contro la panchina

Emanuele Padella, difensore del Vicenza, non gradisce il cambio di Di Carlo nel match con la SPAL e diventa una furia: era entrato al 20'.

Un fiume in piena. Secondi di pura rabbia quelli vissuti da Emanuele Padella, difensore del Vicenza, sostituito durante il match contro la SPAL.

Il 32enne, che era subentrato al minuto 20 al posto di Pontisso, è stato tolto dal campo da Domenico Di Carlo al 74' per lasciar spazio a Crecco e non l'ha presa per nulla bene.

Una volta concluso il cambio, Padella ha prima scagliato a terra con veemenza la bottiglietta e successivamente preso a calci la panchina dove si è poi andato a sedere.

Momento difficile per il Vicenza, ko per 3-2 a Ferrara (il quinto in altrettante partite di campionato) e che in giornata ha ufficializzato l'esonero di Di Carlo, rilevato da Cristian Brocchi.