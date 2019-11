SPAL-Sampdoria 0-1: Caprari all'ultimo regala la vittoria ai blucerchiati

La Sampdoria sbanca il 'Paolo Mazza' all'ultimo respiro: goal di Caprari al 91' e SPAL sconfitta. Colpaccio Doria.

La la vince all'ultimo respiro con il goal di Caprari al 91': battuta e relegata all'ultimo posto della classifica. I blucerchiati respirano una preziosa boccata d'ossigeno.

La Samp allunga il record negativo di partite consecutive senza segnare nei primi 45' di gioco: con questa sono 11 gare di fila, il che rende il 'Doria' l'unica squadra nei cinque maggiori campionati europei a non aver ancora trovato il goal nella prima frazione di gioco. Gli uomini di Ranieri non sono mai riusciti ad esprime un gioco fluido, dando sempre l'impressione di essere in difficoltà sul da farsi. L'unica preoccupazione per Berisha arriva al 31' quando Bonazzoli ha addomesticato un pallone alto per poi provare un tiro da distanza siderale, sfiorando il palo.

Meglio la SPAL nella prima frazione, con Reca assoluto padrone della fascia sinistra: il polacco in prestito dall' ha messo in difficoltà i blucerchiati, vincendo praticamente tutti i duelli con gli avversari. Bene anche Strefezza sulla fascia opposta. Tutto sommato meglio gli 'estensi', capaci di tenere le redini del gioco in proprio favore, anche se entrambi i portieri non sono stati impegnati nel corso del primo tempo.

Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo, con gli uomini di Semplici padroni del campo e i blucerchiati in grande sofferenza sulle fasce. L'allenatore dei biancazzurri, sentendo di avere l'inerzia della partita dalla propria, al 60' toglie l'anonimo Moncini per inserire Floccari: il capitano della SPAL, con 6 reti, ha nella Samp la sua vittima preferita in . Ranieri risponde con l'ingresso di Gaston Ramirez, l'uruguaiano che nell'ultima partita ha salvato i liguri dalla perdizione riacciuffando il pareggio con il all'ultimo respiro.

Il cambio della provvidenza arriva al 90' per Ranieri, con Caprari che entra e segna due minuti dopo regalando una preziosissima vittoria alla Sampdoria. I liguri scacciano i fantasmi dell'ultimo posto in classifica e scavalcano in un colpo solo SPAL e .

IL TABELLINO

SPAL-SAMPDORIA 0-1

MARCATORI: Caprari

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (86' Jankovic), Igor; Strefezza, Valoti (68' Missiroli), Murgia, Kurtic, Reca; Moncini (62' Floccari), Petagna. All. Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Thorsby, Ekdal; Jankto (74' Augello) ; Gabbiadini (70' Ramirez), Bonazzoli (90' Caprari). All. Ranieri

ARBITRO: Daniele Chiffi

AMMONITI: Depaoli (Sa), Igor (Sp), Missiroli (Sp), Kurtic (Sp)

ESPULSI: nessuno.