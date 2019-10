SPAL-Parma 1-0: ci pensa Petagna, successo di platino per Semplici

Una rete nella prima frazione di Petagna consente alla SPAL di ottenere la seconda vittoria in campionato e rialzare la testa.

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. La ottiene il secondo successo stagionale battendo il di misura e risollevando sensibilmente il proprio morale. Sembrava una partita da ultima spiaggia per il club di Ferrara, riuscito a mettere sotto gli avversari meritando ampiamente la vittoria.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

SPAL in possesso del gioco sin dai primi minuti, con il Parma praticamente mai pericoloso dalle parti di Berisha. Scatenati invece i padroni di casa, che hanno rischiato di andare più volte in vantaggio prima della rete di Petagna, in goal alla mezzora.

Al 31' è stato Gagliolo, respingendo di testa, a propiziare la rete della SPAL: palla sui piedi dell'ispirato Strefezza, tiro-cross per la testa di Petagna ed 1-0 che fa esplodere il Mazza. Parma confuso e che non si riprenderà più dalla rete subita, incapace di mettere in difficoltà il portiere avversario.

Deve fare gli straordinari invece Sepe, pronto a dire no a Missiroli in due tempi, ma anche a fare buona guardia sulle conclusioni a fil di palo scoccate da Floccari.

Nella ripresa Strefezza simula rimediando il doppio giallo e dunque l'espulsione, complicando la vittoria dei suoi. Nonostante l'inferiorità numerica la SPAL è comunque riuscita a non correre veri rischi, subendo un goal in fuorigioco da Gervinho per posizione irregolare di Inglese, subentrato nella ripresa.solamente

IL TABELLINO

SPAL-Parma 1-0

Marcatori: 31' Petagna

SPAL (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 6.5, Vicari 6, Igor 6; Strefezza 6, Missiroli 6, Valdifiori 6.5 (84' Valoti sv), Kurtic 6, Reca 6; Petagna 7 (86' Paloschi), Floccari 6.5 (73' Sala)

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 5, Giu. Pezzella 5; Kucka, Hernani 5 (57' Sprocati 5.5), Barillà 5 (71' Inglese 6); Kulusevski 5.5 (46' Scozzarella 6), Cornelius 5, Gervinho 5

Arbitro:

Ammoniti: Petagna (S), Sala (S), Kurtic (S), Gagliolo (P)

Espulsi: Strefezza (S)