SPAL-Inter, le formazioni ufficiali: Ranocchia e Biraghi titolari

Nella SPAL ci sono Cerri e Murgia titolari, fuori Floccari. Inter con Skriniar ed Alexis Sanchez titolari, panchina per De Vrij e Moses.

(4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.

Pari per e , dopo la vittoria contro il dell'ultimo turno, ora l' di Conte ha la possibilità di portarsi a -6 dalla vetta e inoltre superare sia che biancocelesti al secondo posto in caso di vittoria. A Ferrara c'è però una SPAL consapevole di dover vincere a tutti i costi per sperare ancora nella salvezza.

Di Biagio opta per un quadrato 4-4-2 in cui Cerri e Petagna sono i due attaccanti. Sulle fasce ci sono Strefezza e Murgia, mentre Dabo e Valdifiori sono gli interni. In porta c'è Letica, che sarà difeso dal quartetto Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca. Panchina per Floccari e D'Alessandro.

Senza Godin, Conte ripropone Ranocchia e Skriniar in difesa insieme e Bastoni: tra i pali come al solito capitan Handanovic. Candreva e Biraghi sono gli esterni, panchina per Moses e De Vrij, Giocano dal 1' Eriksen, Gagliardini e Brozovic, mentre al posto dell'infortunato Lukaku spazio per Alexis Sanchez con Lautaro Martinez.