SPAL-Genoa 1-1: Petagna e Sturaro, botta e risposta in un minuto

Petagna porta in vantaggio la SPAL su calcio di rigore a inizio ripresa: immediato il pareggio di Sturaro, che ritrova il goal al debutto stagionale.

e chiudono sull'1-1 un importantissimo scontro salvezza: succede tutto nella ripresa nel giro di un minuto. Petagna sblocca dagli undici metri, l'immediato pareggio è siglato dal primo goal stagionale di Sturaro.

Il match parte su ritmi piuttosto bassi con le due squadre molto chiuse e concentrate dal punto di vista tattico. La prima grande palla goal capita sul destro di Sala, che sugli sviluppi di un corner trova l'angolo basso, ma Radu si distende e gli nega la gioia del goal con un grande intervento.

Dall'altra parte Berisha non è da meno: il colpo di testa di Lerager è calibrato perfettamente, ma il portiere dei padroni di casa toglie la palla dall'incrocio. Poco prima dell'intervallo Radu torna però protagonista: prima respinge un'insidiosa punizione di Valdifiori, poi stoppa con un miracoloso intervento di piede il tap-in a colpo sicuro di Reca.

Nella ripresa la gara si accende ma Semplici deve rinunciare a Di Francesco, che va ko per un problema muscolare. Poco dopo Missiroli viene steso in area da Criscito e dal dischetto Petagna si riscatta: Radu intuisce ma non evita l'1-0.

Neanche il tempo di esultare per il pubblico di casa che arriva il pareggio: Ghiglione inventa un gran pallone dal fondo per la testa di Sturaro, che festeggia il rientro in campo nel migliore dei modi insaccando il pari. La SPAL accusa il colpo e il Genoa continua a spingere: il neo entrato Cleonise, classe 2001, sfiora il vantaggio con una bella azione personale. Nel finale gli uomini di Semplici alzano il baricentro e schiacciano la formazione ospite, che difende bene anche grazie alla sicurezza di Radu in uscita sulle palle alte.

IL TABELLINO

SPAL-Genoa 1-1

Marcatori: 55' Petagna rig., 57' Sturaro

SPAL (3-5-2): Berisha; Sala, Vicari, Felipe; Strefezza (68' Igor), Missiroli, Valdifiori (79' Murgia), Kurtic, Reca; Di Francesco (49' Valoti), Petagna.

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager (62' Pandev), Radovanovic, Sturaro (74' Cleonise); Cassata, Agudelo; Pinamonti (62' Favilli).

Ammoniti: Petagna, Missiroli, Ghiglione

Espulsi: nessuno

Arbitro: Giacomelli