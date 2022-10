Esordio in panchina per De Rossi: Cittadella-SPAL 0-0, veneti in dieci uomini per un tempo

Prima gara in Serie B per De Rossi, pari a Cittadella: padroni di casa in dieci per metà gara dopo l'espulsione di Danzi.

Ci vorrà un po' di tempo per disegnare la SPAL a sua immagine e somiglianza. Appena arrivato a Ferrara, Daniele De Rossi avrà bisogno di qualche settimana per rimettere in carreggita la formazione ereditata da Venturato, esonerato dopo un avvio di stagione deludente.

Prima gara e primo punto in carriera per De Rossi, scelto da Tacopina come nuovo tecnico della SPAL. Nell'ultimo anno sono state tantissime le voci sull'ex giocatore della Roma, diventato collabroatore tecnico di Mancini in Nazionale azzurra, ma alla fine la scelta è ricaduta su Ferrara.

Il pari del nono turno è un risultato che fa sorridere il Cittadella, meno la SPAL. I padroni di casa hanno infatti giocato più di metà gara in dieci uomini per l'espulsione di Danzi: doppia ammonizione e non rosso per un brutto intervento, che ha lasciato comunque i veneti in inferiorità numerica.

Una gara bloccata con pochissime conclusioni, che la SPAL non è riuscita a portare dalla propria nonostante l'uomo in più. De Rossi ha subito vissuto il mondo estense in maniera forte, rabbiosa, ma la sfida contro il Cittadella è stata comunque un esperimento, in attesa di capire meglio giocatori e caratteristiche.

Cittadella-SPAL è stata impostata da De Rossi con un 5-3-2 che ha visto La Mantina e Moncini in avanti, con il secondo fuori nella ripresa per Rabbi. Anche Zanellato, Zuculini e Tunjov sono subentrati, senza però dare la scossa a cui puntava il nuovo allenatore.

A fine gara espulsione per Branca: Esposito buttato a terra sotto gli occhi dell'arbitro e scarpini sopra il giovane giocatore della SPAL. Possibili diverse gare di stop per il giocatore del Cittadella.

Cittadella e SPAL compiono dunque un piccolo passo in avanti, entrambe a quota dieci in classifica. Più vicine alla zona calda rispetto a quella dei playoff, giocheranno rispettivamente a Palermo e a Ferrara nel prossimo turno.

Per De Rossi ci sarà l'abbraccio dei suoi tifosi, dopo i primi applausi di chi è arrivato in Veneto per sostenerlo nella sua prima, storica, partita da allenatore professionista.