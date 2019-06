Spagna ko, Vallejo amaro: "Italia più fallosa e manca un rosso"

Quella dell’ Under 21 ai Campionati Europei è stata una partenza straordinaria. Gli Azzurrini infatti, sono riusciti nell’impresa di battere in rimonta la , una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo, e di mettere quindi in cascina quei punti che le hanno permesso di volare in vetta al Gruppo A.

Un successo, quello dei ragazzi di Di Biagio, figlio della tenacia oltre che della forza del collettivo ma c’è chi, come Jesus Vallejo, pensa che il risultato della sfida di sarebbe potuto essere molto diverso.

Il difensore del e capitano dell’Under 21 iberica, ritiene che anche l’arbitraggio abbia influenzato l’andamento della gara.

“Sabato ci hanno spiegato che i calci sopra il ginocchio sarebbero valsi il cartellino rosso e che gli arbitri che non si sarebbero attenuti a tale direttiva non avrebbero diretto più una partita. Contro l’Italia questa cosa non è successa. Non cerchiamo scuse per la sconfitta, ma loro hanno commesso molti falli e non si può dire una cosa per poi farne un’altra. Non so perché non sia stato cacciato il giocatore che è intervenuto in maniera molto dura su Ceballos”.