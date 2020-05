Spadafora: "Si valutino gli allenamenti individuali dal 4 maggio"

Spadafora, Ministro dello Sport, chiede al Comitato tecnico-scientifico di valutare l'ok ai club per gli allenamenti individuali da lunedì 4 maggio.

Vincenzo Spadafora scrive al Comitato tecnico-scientifico. Il Ministro dello Sport, come riportato dall'ANSA, chiede di valutare il via libera ai club sugli allenamenti individuali da lunedì 4 maggio.

Lo fa attraverso una lettera, indirizzata al CTS venerdì.

"Tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra".

Spadafora, nella missiva inviata al CTS, chiede di soffermarsi sulla concessione dell'ok alle società calcistiche per poter svolgere sedute individuali da lunedì prossimo.

Altre squadre

L'iniziativa, nasce in seguito alle ordinanze regionali con cui è stato consentito alle squadre di quei territori (vedi Campania, Emilia-Romagna, e Sardegna) di potersi allenare - seppur non in gruppo - dalla prossima settimana. Nonchè ai solleciti degli ultimi giorni per utilizzare i centri sportivi.

Al momento, il Governo ha stabilito che per gli sport di squadra la data in cui sarà possibile tornare ad allenarsi è quella del 18 maggio . Si attende la risposta del Comitato.