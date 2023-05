Soulé, Romero e Carboni, stagione "italiana" finita: vanno al Mondiale U20

I tre argentini sono stati convocati dalla Seleccion per i Mondiali "casalinghi": termina anzitempo la loro stagione in Serie A.

Sin dalla sua istituzione, il Mondiale Under 20 è sempre stato uno dei più importanti tornei per i giovani di tutto il mondo: una di quelle competizioni che hanno messo in mostra, negli anni, talenti che poi si sono affermati nel corso degli anni successivi.

I nomi sono emblematici: Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Xavi, Sergio Aguero e tanti altri. L'albo d'oro, invece, suggerisce uno dei temi del prossimo Under 20: guida l'Argentina, con 6 successi. Argentina che è diventata, dopo la decisione della FIFA di togliere l'organizzazione all'Indonesia, Paese ospitante della competizione.

Quindi fari puntati sulla Seleccion di Javier Mascherano che ha diramato la lista dei giocatori convocati per il torneo che si terrà dal 20 maggio all'11 giugno.

Sono tre i giocatori di Serie A chiamati a rappresentare l'Albiceleste: Matias Soulé della Juventus, Valentin Carboni dell'Inter e Luka Romero della Lazio.

Ciò vuol dire che il prossimo weekend di Serie A, ovvero la trentaquattresima giornata, sarà anche l'ultimo della stagione "italiana" dei tre argentini, che voleranno in patria per raggiungere i compagni.

Un tassello molto importante nella carriera dei giovani di Juve, Inter e Lazio, che sì, chiudono il loro 2022/23 in questa maniera, ma con un obiettivo prestigioso.