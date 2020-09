Sossio Aruta torna in campo a quasi 50 anni: giocherà in Promozione con il Casalnuovo

Una carriera infinita intervallata da tante particolari avventure extra campo con diverse apparizioni negli studi televisivi: la passione di Sossio Aruta per il calcio si rinnova però anche a quasi 50 anni con la firma per il Casalnuovo, club di Promozione campana.

L'annuncio è stato dato direttamente dall'attaccante di Castellammar di Stabia, che spegnerà le 50 candelline il prossimo 19 dicembre:

"Tutto vero: a quasi 50 anni ho iniziato una nuova avventura nel campionato di Promozione campano con la squadra Casalnuovo. Grazie al direttore Amata Emiliano inseguirò il sogno di arrivare a 400 goal in carriera. -20 sarà un'impresa... Incrocio le dita e spero in Dio. Non mollare mai".