Sorteggio ottavi Europa League: l'Atalanta pesca il Bayer Leverkusen

L'Atalanta vola in Germania. La formazione di Gian Piero Gasperini, reduce dal brillante doppio successo sull'Olympiacos, ha pescato il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio di Nyon ha dunque accoppiato i tedeschi ai nerazzurri, in quella che promette di essere una doppia sfida equilibrata ed affascinante.

Il Bayer Leverkusen è attualmente terzo in Bundesliga dietro a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La formazione dello svizzero Seoane, che conta nella propria rosa l'ex sampdoriano e romanista Patrik Schick, autore di 20 reti in campionato, ha chiuso in vetta un girone comprendente anche Betis, Celtic e Ferencvaros, qualificandosi dunque direttamente agli ottavi, senza passare per gli spareggi.

L'Atalanta non è testa di serie degli ottavi di Europa League, essendo retrocessa dalla Champions League. I nerazzurri giocheranno dunque la gara d'andata a Bergamo, il 10 marzo, e quella di ritorno a Leverkusen il 17.

Per quanto riguarda le altre sfide degli ottavi di finale di Europa League, il Barcellona è stato abbinato ai turchi del Galatasaray, che hanno chiuso il proprio raggruppamento davanti alla Lazio. Varie le sfide affascinanti del lotto: da Porto-Lione a Siviglia-West Ham, passando per Rangers-Stella Rossa.

Il quadro completo degli ottavi di finale di Europa League

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

ATALANTA-Bayer Leverkusen

Siviglia-West Ham

Barcellona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis-Eintracht