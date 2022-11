Sorteggio ottavi Champions League: Liverpool-Real Madrid e Bayern-PSG

Sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League: Napoli contro l'Eintracht, Inter contro Porto e Milan-Tottenham.

Sono stati sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Champions League, fase a cui si sono qualificate tre squadre italiane: Napoli come prima del girone, Inter e Milan come seconde.

Le sfide più affascinanti sono sicuramente Liverpool-Real Madrid, finale dell'edizione 2018 e Bayern Monaco-PSG, ovvero due tra le grandi favorite per la vittoria oltre che finaliste nell'edizione del 2020.

Sorteggio decisamente benevolo per il Napoli che affronterà l'Eintracht Francoforte e per l'Inter col Porto dell'ex Sergio Conceiçao.

Impegno più difficile, ma in impossibile per il Milan che troverà sulla sua strada il Tottenham allenato da Antonio Conte.

Gli altri accoppiamenti sono: Lipsia-Manchester City, Club Brugge-Benfica e Borussia Dortmund-Chelsea.

Gli ottavi di finale di Champions League

LIPSIA-MANCHESTER CITY

CLUB BRUGGE-BENFICA

LIVERPOOL-REAL MADRID

MILAN-TOTTENHAM

EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA

INTER-PORTO

PSG-BAYERN MONACO