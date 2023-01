Sorteggio Nations League: Italia contro Spagna in semifinale

Effettuati a Nyon i sorteggi delle semifinali di Nations League: gli Azzurri sfideranno 'La Roja'. Nell'altra semifinale Croazia contro Olanda.

Si sono svolti a Nyon i sorteggi della Final Four della Nations League 2022/23, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno 2023 a Rotterdam ed Eschede, in Olanda.

L'Italia di Roberto Mancini affronterà la Spagna in semifinale. Nell'altra semifinale, invece, ci sarà il confronto diretto tra Olanda e Croazia.

Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo mercoledì 15 giugno a Enschede e in caso di vittoria andranno a disputare la finale contro la vincente dell'altra sfida, in programma domenica 18 giugno a Rotterdam.

Per gli Azzurri si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla fase finale della competizione, come avvenuto nel 2021 quando la Nazionale Campione d'Europa in carica si arrese in semifinale proprio alla Spagna, prima di aggiudicarsi la finale valevole per il terzo posto contro il Belgio.

Seconda presenza di fila anche per la Spagna, seconda classificata due anni fa e arresasi nell'atto di finale di San Siro al cospetto della Francia.

Prima volta assoluta, invece, per Croazia e Olanda, con gli Orange che ospiteranno la fase finale del torneo. Di seguito il quadro completo della semifinali.

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE, LE SEMIFINALI

OLANDA-CROAZIA (14 GIUGNO A ROTTERDAM, ORE 20.45)

SPAGNA-ITALIA (15 GIUGNO A ENSCHEDE, ORE 20.45)

FINALE 3° POSTO (18 GIUGNO A ENSCHEDE, ORE 18.00)

FINALE (18 GIUGNO A ROTTERDAM, ORE 20.45)