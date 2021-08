Sorteggio gironi Europa League 2021/2022 dove vederlo: Sky o DAZN? Tv, streaming e fasce

Sorteggio gironi Europa League 2021/2022: tutte le informazioni su tv e streaming, orario e le quattro fasce.

Data e ora: Venerdì 26 agosto, ore 12.00

In una versione rivisitata, inizia l'Europa League 2020/21. Solo 32 squadre ai nastri di partenza contro le 48 che fino all'anno scorso entravano nell'urna, più le 8 di Champions League che dovranno affrontare un turno extra agli spareggi.

Tante novità nella riforma che entra in vigore quest'anno, con l'introduzione della Conference League. Cambia anche il numero delle italiane, solo due: il Napoli, che ha perso il posto in Champions all'ultima giornata, e la Lazio.

ll sorteggio della fase a gruppi dell'Europa League 2021/22 si terrà a Nyon, in Svizzera, venerdì 27 agosto alle ore 12.00.

Il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2021/2022 sarà visibile in tv su Sky Sport 24 al canale 200 del satellite e su Sky Sport Football, canale 203 del satellite.

Gli abbonati a Sky potranno seguire il sorteggio dell'Europa League attraverso Sky Go, scaricando l'app su tablet e smartphone oppure acquistando uno dei pacchettiu NOW. Sul sito ufficiale della UEFA sarà disponibile in lingua inglese.

Le 32 squadre sono divise in 4 fasce ognuna da 8 squadre, in base al coefficiente UEFA. Restrizioni: non potranno essere sorteggiate insieme le squadre dello stesso paese e nemmeno squadre russe e ucraine.

Fascia 1: Lazio, Napoli, Lione, Bayer Leverkusen e altre quattro squadre

Fascia 2: da definire

Fascia 3: da definire

Fascia 4: da definire

Le fasce saranno definite dopo i preliminari che si giocheranno giovedi 26 agosto.