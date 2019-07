Sorteggio calendario Serie B 2019/20: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

La prossima edizione della Serie B entra già nel vivo: tutte le informazioni utili su dove seguire la cerimonia in tv e streaming.

Archiviate le promozioni in di , e , l'esclusione del e il ripescaggio del , la Serie B si prepara per la prossima stagione: l'edizione 2019/2020 è alle porte ed è già arrivato il momento di pensare alla composizione dei calendari.

A differenza di un anno fa, quando la Serie B venne sconvolta da una serie quasi infinita di ricorsi e controricorsi finendo per essere composta da 19 formazioni, questa volta gli scossoni si sono esauriti quasi subito: il campionato sarà a 20 squadre.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B: DATA E ORARIO

Il sorteggio del calendario della Serie B 2019/2020 è stato ufficialmente programmato per la serata di martedì 6 agosto: la cerimonia avrà inizio alle ore 20.

Ricordiamo che il prossimo campionato di Serie B avrà inizio verso la fine del mese di agosto, ovvero nel weekend di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto: lo stesso della prima giornata della prossima edizione di Serie A.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B: DOVE VEDERLO IN TV

Il sorteggio del calendario della Serie B 2019/2020 sarà visibile in sia su Rai Sport che su DAZN: per quanto riguarda quest'ultima opzione basterà essere muniti di una smart tv, oppure collegare il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PS4 o, infine, utilizzando dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B: DOVE VEDERLO IN STREAMING

Sarà possibile assistere al sorteggio del calendario della Serie B non solo in tv, ma anche in : a trasmetterlo saranno sia DAZN che il sito di Rai Sport. In entrambi i casi la cerimonia sarà visibile attraverso vari dispositivi: il pc, il tablet, lo smartphone.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B: DOVE SARÀ

Il palcoscenico scelto per il sorteggio del calendario della prossima edizione di Serie B è il Chiostro di San Francesco di . Negli scorsi anni la cerimonia si era svolta in città come Verona, Palermo, Lerici, , Cesena e Bari.

Come sottolineato dal presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, "abbiamo scelto un luogo magico, il Chiostro di San Francesco di Ascoli, una delle tante ed ineguagliabili ricchezze del Paese, in uno dei venti territori del Campionato degli italiani, simbolo di storia, fascino e immensa cultura".