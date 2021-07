Sorteggio calendario Serie A 2021/2022: data, orario, dove vederlo in tv e streaming

Si terrà mercoledì 14 luglio il sorteggio del calendario della Serie A 2021/2022: le info sulla diretta tv e streaming dell'evento.

La nuova Serie A 2021/2022 ripartirà concretamente solo nel weekend del 21-22 agosto ma, in realtà, la nascita effettiva avverrà poco più di un mese prima con l'ormai consueto sorteggio del calendario.

Attiva ora DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese

Un appuntamento divenuto un classico dell'estate italiana del pallone, che un anno fa era saltato per questioni legate alla pandemia: allora la Lega si limitò a svelare le 38 giornate sui suoi canali social, senza alcuna cerimonia come avvenuto nelle stagioni passate.

A partire da quest'anno, il calendario offre una grossa novità: il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto all'andata, sulla scia di quanto accade da tempo anche all'estero, come in Inghilterra ad esempio.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2021/2022: DATA E ORARIO

Il sorteggio del calendario della Serie A 2021/2022 si terrà mercoledì 14 luglio 2021. Ancora nessuna informazione sull'orario d'inizio dell'evento.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2021/2022: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

La visione del sorteggio del calendario della Serie A 2021/2022 sarà possibile grazie a DAZN, che detiene i diritti di trasmissione del massimo campionato per il triennio 2021-2024: diretta disponibile su ogni smart tv tramite l'applicazione dedicata, scaricabile anche per sistemi iOS e Android su dispositivi come smartphone e tablet e fruibile attraverso Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation. Da pc basterà collegarsi al sito di DAZN e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.