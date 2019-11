Sorriso Roma: Kalinic e Spinazzola tornano ad allenarsi in gruppo

Nikola Kalinic si è ripreso in anticipo dalla frattura alla testa del perone rimediata a ottobre. Torna a disposizione anche Leonardo Spinazzola.

Poco più di un mese dopo l'infortunio del Ferraris contro la , riecco Nikola Kalinic. L'attaccante della è rientrando ad allenarsi a pieno regime assieme ai compagni, tornando dunque a tutti gli effetti disposizione di Paulo Fonseca.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una mezza sorpresa, perché inizialmente le previsioni parevano raccontare ben altro: Kalinic si è fratturato la testa del perone lo scorso 21 ottobre, in casa della Sampdoria, e, sebbene la Roma non abbia mai annunciato ufficialmente i suoi tempi di recupero, il rientro in campo del croato sembrava poter avvenire solo a dicembre o addirittura nell'anno nuovo.

E invece, riecco Kalinic. Un'alternativa, ruolo per ruolo, a un Dzeko che nell'ultimo periodo ha dovuto fare gli straordinari in campionato e in . Anche se per vedere l'ex rossonero al 100% dovrà passare ancora un po' di tempo.

Le buone notizie, per la Roma, non finiscono però qui: anche Leonardo Spinazzola è tornato ad allenarsi in gruppo. L'ex juventino, come già preannunciato da Fonseca, dovrebbe rivedersi in campo giovedì sera, contro l' .