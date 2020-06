Sorpresa al centro tecnico del Bayern: Robben torna ad allenarsi

L'olandese ieri è tornato ad allenarsi a Säbener Straße, quartier generale del club. Un ritorno al Bayern è escluso, ma non in un altro club.

Ieri a Säbener Straße, quartier generale del , si è rivisto un ex amatissimo: Arjen Robben si è infatti allenato nel centro sportivo insieme al preparatore Holger Broich, con cui aveva già lavorato dal 2014 fino al ritiro. Immagini che hanno riacceso idee e fantasie dei tifosi.

Intervenuto a ‘Sport1’, Robben ha comunque escluso categoricamente un ritorno al Bayern, ma non la possibilità di tornare in campo, magari in un altro club. La forma fisica, effettivamente, c’è. E gli allenamenti a Säbener Straße hanno proprio lo scopo di tenersi in forma.

“Il mio ritorno al Bayern è impossibile al 100%. Se torno a giocare? Non si sa mai, non voglio dire sì o no ora. Il mio stato di forma è ottimo. Volevo anche correre una maratona quest’anno, ma sfortunatamente è stata cancellata a causa del Coronavirus”.

Salvo colpi di scena, dunque, Hansi Flick non allenerà l’ex numero 10 del Bayern. In conferenza stampa ha però riservato parole al miele per la leggenda del club bavarese.

“Sfortunatamente non l’ho mai visto allenarsi, ma è un professionista assoluto. Ma è un ottimo segno che abbia chiesto di allenarsi con il nostro preparatore Holger Broich”

Anche durante il lockdown Robben aveva preso parte al Cyber Training del Bayern, unendosi in video-conferenza al resto del gruppo per seguire le indicazioni di Broich e Flick, ognuno da casa propria.