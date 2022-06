Sorpresa in casa Atalanta: nerazzurri vicini a Ederson della Salernitana

Il centrocampista brasiliano arrivato in Italia a gennaio potrebbe trasferirsi alla Dea: è stato il protagonista della salvezza dei granata.

Da quando è arrivato in Italia, a gennaio, non ha fatto altro che sorprendere, guidando la Salernitana a una miracolosa salvezza: Ederson, adesso, potrebbe fare un salto importante.

Diversi i club interessati al centrocampista brasiliano, che negli scorsi mesi è stato accostato anche al PSG, ma il suo futuro sembra essere sempre in Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore potrebbe chiudersi positivamente la trattativa tra l'Atalanta e il club granata per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore.

Le parti hanno raggiunto l'intesa per la cessione a titolo definitivo sulla base di 15 milioni di euro più alcuni giocatori a scelta, tra cui Lovato, che andrà in Campania.

Fondamentale, come detto, Ederson per la salvezza della Salernitana, rimarrà in Italia, vestendo una maglia, quella della Dea, che può farlo crescere ancora molto.