"Sorare è il gioco all'interno del gioco del calcio, fatto per gli amanti di questo sport. Credo che non ci sia soddisfazione più grande di aver creato una comunità di veri e unici appassionati di calcio".

Con oltre 600mila utenti, global partnership con campionati come LaLiga e la Bundesliga e accordi di licenza con quasi 200 club in tutto il mondo, Sorare si sta rapidamente affermando come nuovo punto di riferimento per gli amanti dei fantasy game calcistici.

Da Parigi alla conquista di un settore in continua espansione, rivoluzionato dall'avvento degli NFT (Non-Fungible Token): da qui l'idea vincente di Nicolas Julia, imprenditore francese e co-founder di Sorare insieme ad Adrien Montfort.

"Sorare è nato dal nostro amore per il calcio e dalla nostra esperienza e conoscenza delle blockchain - racconta a Goal il CEO della startup - Nell'estate del 2018 io e il mio co-fondatore Adrien abbiamo deciso di lanciare Sorare quando abbiamo scoperto una tecnologia che consentisse la creazione di articoli digitali limitati e ne siamo rimasti subito affascinati. Da grandi appassionati di calcio, volevamo costruire qualcosa che potessimo usare ogni giorno, che ci aiutasse a connetterci con il calcio in modo divertente. Abbiamo deciso di creare carte digitali limitate, mescolate con una delle proprietà intellettuali più ambite al mondo, i giocatori di calcio. Ed è così che nascono le carte di Sorare. Abbiamo deciso di rendere questa nuova classe di oggetti da collezione utilizzabile in un avvincente fantacalcio globale. In questo modo, possiamo coinvolgere i fan sia sotto l’aspetto del collezionismo, che sotto l’aspetto del gioco".

Ma cosa rende Sorare un fantasy game unico nel suo genere?

"Sorare sta guidando la nuova era del fandom di calcio online, attraverso la creazione della prima esperienza collezionabile di calcio digitale, in cui i fan possono acquistare, vendere e scambiare liberamente carte di calciatori in edizione limitata. La tecnologia blockchain tutela la passione dei fan e crea un nuovo livello di fiducia e libertà. Cosa più importante, queste carte hanno valore non solo come oggetti da collezione, ma anche come oggetti di gioco. Il fantacalcio di Sorare è unico per tre motivi: è un’esperienza di fantacalcio globale (puoi giocare con Ronaldo, Neymar e Vlasic nonostante siano in campionati diversi); è un gioco di fantacalcio a 5 e non a 11; puoi guadagnare premi. Ma sono le carte stesse di Sorare a rendere il gioco unico: essendo basate su blockchain garantiscono anche l'interoperabilità con altre piattaforme che supportano NFT. Da oggi è possibile giocare al Fantacalcio con le garanzie del mondo digitale".

Tra gli investitori di Sorare anche diverse celebrità del calcio come Griezmann, Piqué, Schurrle, Rio Ferdinand, Azpilicueta e Bierhoff...

"Il calcio mondiale si sta spostando dai tifosi locali alle fanbase globali, gli appassionati di calcio sempre più spesso sono alla ricerca di nuovi modi di connettersi al gioco, ai giocatori e agli altri tifosi. Grandi nomi del calcio prima di altri hanno intercettato questa rivoluzione e hanno visto in Sorare il partner giusto per offrire ai tifosi di tutto il mondo uno strumento unico".

La carta Unica di Cristiano Ronaldo è stata venduta a quasi 245.000 euro e ora tutti aspettano l'asta della carta Unica di Lionel Messi. Come vere e proprie opere d'arte per collezionisti...

"Le collezioni di figurine che facevamo quando eravamo bambini si sono spostate nel mondo digitale, ampliando così il loro raggio d’azione. Il valore di questi oggetti da collezione aumenta non solo in base alle prestazioni del giocatore sul campo, ma anche in base al loro grado di esclusività. Come Non-Fungible Tokens (NFT), i loro proprietari possono conservarli, usarli su altre piattaforme, comprarli e venderli. Tutte le transazioni sono registrate sulla Blockchain, con un tracciamento unico e concordato che conserva le informazioni e non può essere perso, modificato o cancellato. La tracciabilità di questo processo fa sì che le carte possano raggiungere valori eccezionali diventando a tutti gli effetti oggetti unici e rari come le opere d’arte. In sintesi gli NFT sono oggetti da collezione migliori rispetto a quelli fisici perché puoi fare di più con loro, sono autenticati e persistenti".

Dopo le global partnership con Bundesliga e LaLiga, ci saranno nuovi campionati in arrivo nei prossimi mesi?

"Stiamo lavorando per far crescere il numero di squadre e le partnership con Sorare per creare un’esperienza di gioco sempre più emozionante. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un accordo con le migliori 20 leghe del mondo entro quest'anno".

Tanti utenti aspettano con trepidazione l'arrivo dell'app di Sorare...

"Il lancio di un'applicazione mobile fa parte della nostra tabella di marcia per quest'anno. Siamo in procinto di assumere software engineers, sviluppatori e product lead con esperienza nel gaming. Abbiamo intenzione di triplicare il team prima della fine dell'anno, arrivando a circa 35 dipendenti nel nostro ufficio di Parigi. Per il momento, abbiamo solo un ufficio a Parigi, ma potremmo aprire nuovi uffici nel 2022".

Si è parlato anche di una possibile espansione a nuovi sport e al calcio femminile: è una possibilità?

"Il potenziale per gli NFT sportivi è vasto e stiamo vedendo molto interesse da parte di club e leghe in tutto il mondo. Abbiamo in programma di collaborare con tutte le 20 principali leghe di calcio del mondo entro la fine del 2022. Per il momento, Sorare copre solo il calcio maschile, ma è una cosa che abbiamo intenzione di cambiare presto".