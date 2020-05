Sontje Hansen, il giovane vincitore della Golden Boot nel mirino del Manchester City

L'attaccante di 18 anni ha già fatto il suo debutto in prima squadra per l'Ajax ed è stato accostato anche a Inter e Juventus.

Ci sono pochi settori giovanili a livello di quello dell' , senza dubbio. Continui baby talenti sono stati cresciuti dalla società olandese, nota per la loro capacità di creare potenziali stelle. La nuova generazione potrebbe essere ancora meglio, visti i nomi pronti al grande salto.

Oltre a Naci Unuvar, Ryan Gravenberch, Lassina Traore, Jurrien Timber, Kenneth Taylor e Brian Brobbey c'è l'attaccante Sontje Hansen a rubare la scena. 18enne da qualche settimana, interessa a grandi club come , e , ma è sopratutto il il a seguirlo, in testa alla gara per acquistare un giocatore che sta avendo un grande impatto sia a livello di club sia a livello internazionale.



Dopo aver aiutato i Paesi Bassi a difendere i Campionati Europei Under 17 nell'estate del 2019, Hansen si è poi messo in mostra al palcoscenico mondiale vincendo il Golden Boot per il miglior marcatore ai Mondiali U17 più tardi quello stesso anno, con i suoi sei goal. Tra questi un'impressionante tripletta contro la nei quarti di finale che ha portato gli Oranje in semifinale, poi sconfitti ai rigori contro il .



Le esibizioni di Hansen non sono passate inosservate, visto che la star del Antoine Griezmann avrebbe inviato all'adolescente un messaggio diretto sui social media per fargli sapere quanto fosse impressionato dal "piccolo capo".



Tornato ad Amsterdam, nel frattempo, è stato rapidamente promosso nella Primavera dell'Ajax, per il quale ha segnato il suo debutto nel secondo livello del calcio olandese contro SC Cambuur il 13 dicembre. La sua esultanza lo ha visto mettere le dita in entrambe le orecchie mentre il pubblico di casa era stato zittito.



"È fantastico, abbiamo fatto in modo che quei 8000 tifosi si calmassero dopo 80 minuti" ha evidenziato. "Sapevo che avrei avuto una sola possibilità. Non ne ho molte, ma se ne avrò una, mi son detto, segnerò. È una qualità. Volevo togliermi la maglietta, ma Unuvar mi ha fermato, quindi ho fatto qualcos'altro".



Cinque giorni dopo, il giovane ha fatto il suo esordio in prima squadra contro il Telstar nella Coppa KNVB prima di essere scelto da Erik ten Hag per gli ultimi 11 minuti dello scontro di Eredivisie tra la sua squadra e l'ADO Den Haag il 22 dicembre.



Queste si sono rivelate essere le uniche apparizioni di Hansen in prima squadra prima dello stop causato dal Covid-19, ma ha mostrato abbastanza lampi per suggerire che da metà 2020 ci saranno più opportunità per lui.



"Sontje sta andando molto bene" sono state le parole di Ten Hag quando gli è stato chiesto se l'adolescente potesse guadagnarsi nuove possibilità in futuro.



Gli infortuni, sfortunatamente, hanno ridotto il suo tempo con la prima squadra all'inizio del 2020, ma è chiaro che gli saranno date più opportunità di impressionare quando il calcio tornerà in autunno.



Hansen ha iniziato la sua carriera a circa 45 chilometri da Amsterdam, presso il club locale HSV Sport 1889, dove fu descritto dal responsabile delle giovanili Rob van Drimmelen come un "ragazzino con un pollice in bocca a cui piaceva giocare a calcio".



Da lì, è entrato a far parte del club amatoriale SV Always Forward nella città di Hoorn e, all'età di 11 anni, ha ricevuto offerte sia dall'Ajax che dall'AZ.



Ha scelto il primo - una decisione che sua madre, Sonaida, guarda indietro con orgoglio, avendo precedentemente lottato per provvedere sempre sia a Sontje che a suo fratello maggiore, Ricky, che ha trascorso un po' di tempo con il Reading da giovane.

"Sono stata una madre single e ho sempre avuto difficoltà a dare tutto ai ragazzi" ha detto al sito ufficiale dell'Ajax dopo che Hansen ha firmato il suo primo contratto con il club a maggio 2018. "A volte è stata molto dura, stavo attraversando un periodo difficile finanziariamente".



Sonaida ha sempre avuto un ruolo chiave nei viaggi calcistici di entrambi i suoi figli, avendo precedentemente arbitrato le loro partite junior e fornito fette di torta sia ai giocatori che agli altri genitori.

Tuttavia, con i soldi stretti, è stata costretta ad appoggiarsi all'ente di beneficenza Stichting Leergeld, che ha contribuito a fornire ai ragazzi le attrezzature di cui avevano bisogno per continuare a praticare lo sport che amavano. Il giovane Hansen è ora uno degli ambasciatori dell'ente benefico.



Sul campo, Hansen, che può giocare sia come esterno d'attacco che come punta, ha solo un anno rimanente del contratto firmato nel 2018, e con dieci milioni qualcuno potrebbe portarselo via.



"Non so quale sia il piano dell'Ajax" ha detto durante una recente diretta Instagram. "Mi resta ancora un anno del contratto e dovranno offrirne uno nuovo prima che io possa decidere".



Tale affermazione sarà musica per le orecchie sia del City che di qualsiasi altra parte interessata: l'Ajax farebbe bene ad accelerare il processo per blindare uno dei loro migliori giovani talenti.



Altrimenti, potrebbe essere il primo dell'ultima generazione d'oro a lasciarsi alle spalle Amsterdam.