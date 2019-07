Solskjaer su Lukaku e Pogba: "Non ci sono offerte e non abbiamo bisogno di vendere"

L'allenatore del Manchester United stringe a sé Pogba e Lukaku e, secondo il 'Sun', sta provando a convincere Lukaku a restare un altro anno.

Il è un osso duro in sede di calciomercato. Lo ha capito la quando ha sondato nuovamente Paul Pogba e lo ha capito adesso anche l' , studiando l'approccio per Romelu Lukaku.

Solskjaer begs Romelu Lukaku to stay at Man Utd for one more year | @mcgrathmikehttps://t.co/Om9aJfhsAU pic.twitter.com/DYQvXjvkfH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 9 luglio 2019

I due giocatori sono in odore di partenza secondo le ultime voci di calciomercato, ma a sentire Ole Gunnar Solskjaer dal ritiro in , non sembra proprio così.

"Ho parlato in queste settimane, e anche adesso, con Pogba, Lukaku, Rashford e Lingard. E quello che vi posso dire è che non abbiamo ricevuto offerte per i nostri giocatori. Ma soprattutto che il Manchester United non ha bisogno di vendere giocatori".

Parole nette quelle del tecnico dello United, che faranno anche capo al classico "gioco delle parti", ma che saranno comunque pesate come un macigno soprattutto sull'Inter, decisa più che mai a trattare Romelu Lukaku per regalarlo ad Antonio Conte.

Il Manchester United non sposta dalla sua richiesta e per meno di 75 milioni di euro non lascerà andare il suo attaccante. Siamo ancora ad una fase iniziale della trattiva.

Ma non solo. In , secondo quanto riportato dal 'Sun', sono certi che in questi giorni in Australia Solskjaer stia cercando di convincere Romelu Lukaku a restare ancora un anno a Manchester.

Come si comporterà adesso l'Inter? Sicuramente se vuole davvero il belga, dovrà provare a fare una contro-mossa dopo queste parole.