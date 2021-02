Solo il Bayern segna più della Ternana in Europa: umbri davanti a PSG e Inter

Nei campionati professionistici delle cinque nazioni più importanti d'Europa, la squadra umbra è seconda solo alla corazzata bavarese.

Certo, mancano ancora tre mesi al termine del campionato e nel calcio tutto è possibile, ma la sensazione è che difficilmente la Ternana mancherà il ritorno in Serie B. Una stagione da urlo quella del team umbro, non solo nel girone C di Serie C, ma anche confrontando i suoi risultati con quella delle big continentali.

Unica squadra imbattuta tra i professionisti dei tornei più importanti d'Europa, ovvero Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia, la Ternana guida il gruppo C a +14 sul Bari grazie ad un attacco atomico composto da Falletti, Partipilio e Vantaggiato, autori di 30 goal fin qui. Sui 56 totali.

E proprio le 56 reti segnate dalla Ternana nei primi 22 turni di campionato consentono alla formazione di Cristiano Lucarelli di ergersi sul podio delle squadre più prolifiche d'Europa. Considerando Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, nonchè il resto dei tornei professionistici inferiori delle suddette nazioni.

Solamente il Bayern in questa prima parte di stagione è riuscita a segnare più goal: i Campioni in carica di tutto hanno messo a segno 58 goal, appena due in più della Ternana, sopratutto grazie a sua maestà Lewandowski, che da solo ha siglato 24 reti nel 2020/2021.

Dietro alla Ternana, il resto delle squadre professionistiche delle maggiori nazioni europee. A cominciare dal PSG, superato grazie al 5-1 con cui la squadra rossoverde ha superato la Casertana nel posticipo di lunedì: Mbappé ed Icardi sono infatti fermi a 55, nel gradino più basso del podio.

Compongono la top ten il Brentford, della seconda serie inglese, con 52 reti, oltre all'Inter di Conte con 51, prima in Serie A riguardo a goal fatti, ma seconda tra i professionisti italiani dietro la Ternana, il Monaco e il Lione con 50, il Manchester United con 49 e il duo Atalanta-Exeter City con 48.

Oltre la top ten, con almeno 45 reti segnate, l'Amburgo con 46, prima in 2.Bundesliga, decisa a tornare nella massima serie tedesca, oltre a Milan, Auxerre e Tolosa con 45, quest'ultime in battaglia in Ligue 2 per avere la possibilità di giocare nuovamente la Ligue 1.

I dati fantascientifici dalla Ternana però sono solo un punto secondario, a cui i tifosi guardando con entusiasmo: l'elemento importante sarà quello del ritorno in Serie B. Poi si potrù valutare l'ingresso nella storia per altri motivi, ai danni delle più grandi squadre del continente.