Soldevila ne fa tre al Barcellona, ma non basta: i catalani passano ai supplementari

L'Intercity sfiora il colpaccio in Coppa del Re grazie alla tripletta del classe 2001, ex blaugrana: i catalani la spuntano 4-3 ai supplementari.

Alla fine è arrivata l'eliminazione, ma l'Intercity - formazione di terza divisione - è andato davvero ad un passo da un'impresa a dir poco clamorosa.

Proprio così, perché ai trentaduesimi di finale di Coppa del Re, la squadra di Alicante ha sfiorato il colpo grosso al cospetto del Barcellona, arrendendosi solamente ai tempi supplementari.

Dopo il pirotecnico 3-3 maturato al triplice fischio finale, la squadra di Xavi l'ha spuntata, soffrendo, ai supplementari grazie al guizzo risolutore di Ansu Fati, provvidenziale per scacciare i fantasmi.

L'Intercity, però, ha strappato applausi, trascinato da un meraviglioso Oriol Soldevila. Il classe 2001 ha rubato letteralmente la scena griffando una tripletta da urlo, tuttavia non sufficiente per firmare la qualificazione agli ottavi.

Con il Barcellona in vantaggio per ben tre volte grazie ad Araujo, Dembélé e Raphinha, il fantasista - nato proprio nel capoluogo catalano - ha risposto con altrettanti squilli al 59', al 74' e, infine, con l'acuto dell'86' che ha fatto dilatare la sfida oltre il novantesimo.

Per Soldevila una notte tutt'altro che banale visto che in tre occasioni ha saputo infilare la porta di quella che fino a qualche anno fa era la sua squadra.

Il trequartista, infatti, è cresciuto proprio nel Barcellona, vestendo la maglia delle formazioni Under 18 e Under 19 dal 2018 al 2020, debuttando anche in Youth League.

La sua avventura ne 'La Masia' non è poi sfociata nel tanto atteso balzo in prima squadra. E così, in una fredda notte di inizio gennaio ha ritrovato il Barça da avversario, colpendolo tre volte in una partita comunque memorabile, al di là della qualificazione sfumata.