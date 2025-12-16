Sognatori - L'iconica corsa degli Stati Uniti ai Mondiali del 2002, un punto di riferimento per il calcio americano

Nonostante tutto ciò che è accaduto nel calcio americano nei 23 anni successivi a un Mondiale indimenticabile, vale ancora la pena chiedersi: e se avessero fischiato quel dannato fallo di mano? Non c'era il VAR nell'estate del 2002, in nessun modo gli arbitri avrebbero potuto cambiare idea. La mano di Torsten Frings colpì la palla, adesso si può dire, ma immaginate cosa sarebbe potuto accadere se fosse stato ammesso quel giorno, e non 23 anni dopo?

Se fosse successo, se quel giorno fosse andato a favore della nazionale statunitense, un percorso già leggendario avrebbe potuto compiere un passo in più, almeno. Eppure, anche senza quel fischio, l'estate del 2002 rimane un momento decisivo nel calcio americano. Fu il momento in cui la USMNT piombò veramente sulla scena globale, aprendo la strada a tutto ciò che è venuto dopo.

Quella fu l'estate in cui gli Stati Uniti arrivarono ai quarti di finale della Coppa del Mondo, il miglior risultato della Nazione fino ad oggi. Sì, i Mondiali del 1994 diedero il via a un'era del calcio americano ma, per molti versi, il 2002 fu l'apice di quell'era. Durante quel percorso tra la Corea del Sud e il Giappone, l’USMNT andò più avanti di qualsiasi sua squadra venuta prima o dopo.

Lungo il percorso, sconfissero una Big e vinsero una partita decisiva contro un acerrimo rivale e, durante tutto il viaggio, il mondo conobbe personaggi come Landon Donovan e DaMarcus Beasley, icone che avrebbero continuato a rappresentare una generazione.

Quindi, anche oggi, a distanza di tutti questi anni, l'impatto di quel torneo è innegabile. È ancora il punto di riferimento per il progetto della USMNT, uno di quelli che la stessa nazionale deve ancora replicare. È stata la migliore performance della USMNT ai Mondiali, e ha influenzato, in qualche modo, tutte le Coppe del Mondo che sono venute dopo.

"Abbiamo mostrato al mondo che sappiamo giocare", disse l'allenatore statunitense Bruce Arena dopo la sconfitta contro la Germania. "Non abbiamo vinto, ma c'è un futuro brillante per questo sport negli Stati Uniti".

Preparare il terreno

Getty Images

Per comprendere veramente quanto fosse improbabile quel percorso ai Mondiali del 2002, bisogna capire cosa venne prima. Quello era un gruppo che si stava avvicinando all'era moderna, ma non l'aveva ancora raggiunta. Sebbene il 1994 fosse stato il catalizzatore per il calcio in America, è nel 1990 che gli Stati Uniti tornano dal loro esilio di 40 anni nella più grande competizione mondiale.

Furono rapidamente eliminati, perdendo tutte e tre le partite con una differenza reti di -6 goal, complici gli 8 subiti. Poi, nel 1994, con il mondo a guardarli, gli Stati Uniti fornirono una performance rispettabile in casa, qualificandosi dal girone prima di cadere agli ottavi di finale, mostrando segni di vita in un Paese in cui il calcio era in ascesa.

Poi arrivò il 1998. Nonostante una crescita di quattro anni, gli Stati Uniti crollarono completamente in Francia quell'estate, perdendo ancora una volta tutte e tre le partite. Ciò sollevò tutte le domande ovvie. Il 1994 fu un caso? Questa squadra poteva, realisticamente, competere con l'élite mondiale fuori dall'America?

A un certo punto sembrava che gli Stati Uniti potessero anche non avere la possibilità di qualificarsi. Con l'allenatore Bruce Arena, gli Stati Uniti inaugurarono una nuova era, con 37 giocatori utilizzati durante le qualificazioni. Fu un percorso controverso, in particolare verso la fine dell’Hex, la fase finale di qualificazione delle squadre della CONCACAF, quando gli Stati Uniti sprecarono un vantaggio iniziale in classifica con sconfitte consecutive contro Messico, Honduras e Costa Rica.

Avrebbero poi avuto bisogno di risultati a favore - e così fu. Con una vittoria sulla Giamaica nella penultima partita e un pareggio con Trinidad e Tobago a chiudere le qualificazioni, gli Stati Uniti ce la fecero, ma a malapena.

"La missione era semplice", ha detto il centrocampista Earnie Stewart a U.S. Soccer nel 2022. "Dovevamo vincere le partite e poi dovevi aspettare tutto il resto, su cui non avevi alcuna influenza. E lì provi a isolarti il più possibile perché in campo non aiuta".

"Ero semplicemente così euforico che ci fossimo qualificati", ha aggiunto Brian McBride.

Tuttavia, una volta in Asia non sarebbe stato facile una volta per gli Stati Uniti. Il primo avversario era il Portogallo. Ciò che seguì fu una delle più grandi sorprese di tutti i tempi.

La sorpresa definitiva

Getty Images

La squadra portoghese che gli Stati Uniti incontrarono nella loro prima partita era guidata da una generazione d'oro. Rui Costa, Luis Figo, Pauleta: tutte figure leggendarie. La squadra statunitense? Non allo stesso modo. Eppure, furono gli Stati Uniti a vincere in quella partita d'apertura grazie a una prestazione eccezionale.

Tutto partì da un goal di John O'Brien al quarto minuto, ma fu solo l'inizio. Un autogoal di Jorge Costa raddoppiò il vantaggio prima che il Man of the Match McBride facesse il 3-0 al 36° minuto, lasciando una delle migliori squadre del mondo sotto shock. Il Portogallo lottò, segnando due goal, ma non fu abbastanza: quando l'arbitro fischiò la fine allo stadio della Coppa del Mondo di Suwon, il tabellone segnava "USA 3, Portogallo 2".

"È probabilmente la più grande vittoria nell'era moderna", disse Arena dopo la partita.

Quella gara vide anche il debutto in Coppa del Mondo di due giocatori che avrebbero continuato a rappresentare la USMNT per una generazione. A supportare l'attacco c'era Donovan, che aveva spiazzato tutti dopo aver vinto il Pallone d'Oro ai Mondiali U17. Fu Donovan a propiziare l'autogoal di Costa, colpendo il difensore con un tiro che entrò e diede una spinta agli Stati Uniti.

"Ero sbalordito", disse Donovan.

Sulla fascia sinistra della squadra statunitense? Beasley, emersa anche lui come una delle stelle della USMNT. I due giovani talenti avrebbero continuato a giocare in tutte e tre le partite del girone della USMNT, che comprendevano un pareggio con la Corea del Sud e poi una sconfitta per 3-1 contro la Polonia, con un goal di Donovan. Alla fine, gli Stati Uniti finirono secondi nel girone, tre punti dietro la Corea del Sud, mentre la leggendaria squadra portoghese tornò presto a casa.

Il test successivo, tuttavia, sarebbe stato il più iconico. Il prossimo avversario era il rivale più familiare della USMNT, in una partita sul palcoscenico più grande.

Dos a Cero

Getty Images

Se seguite la USMNT, avrete sentito parlare di "Dos a Cero". Anche perché è diventato un risultato leggendario nella rivalità tra la USMNT e il Messico. Il momento più grande e migliore nella storia accadde il 17 giugno 2002 a Jeonju, Corea del Sud. Fu quel giorno che Dos a Cero divenne una leggenda.

Incontrandosi per la prima - e finora unica - volta ai Mondiali nelle loro storie, gli Stati Uniti e il Messico furono accoppiati nel primo turno della fase a eliminazione diretta. E in gioco c’era l'orgoglio. Cosa più importante, in gioco c’era un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Gli Stati Uniti, ancora una volta, andarono in vantaggio con un gol di McBride, un vantaggio che non avrebbero mai ceduto. Quando Donovan segnò al 65’ minuto, era praticamente finita.

Dos a Cero, e gli Stati Uniti erano ai quarti di finale.

"Avevo sicuramente capito, anche se avevo 20 anni, che era possibile che non li avremmo mai più affrontati in un Mondiale", ha detto Donovan a ESPN. "C'è un contesto storico qui che, se questa fosse stata l'unica volta che li avessimo mai affrontati... volevamo assicurarci di avere guadagnato per sempre quella vittoria", ha continuato.

"Ha cementato nelle menti dei tifosi messicani l’idea che questa rivalità fosse ormai reale. Non importa cosa succeda nelle qualificazioni, nelle amichevoli, non potranno mai, mai, mai portarcelo via. Immediatamente, ci ha dato più credibilità e penso che abbia reso la rivalità per la prima volta molto concreta".

E con quella credibilità in tasca, gli Stati Uniti non avevano nulla da perdere ai quarti di finale.

Un'eliminazione controversa

Getty Images

A distanza di tutti questi anni, rimane uno dei momenti più controversi della Coppa del Mondo, e gli Stati Uniti furono dalla parte sbagliata, arrivando infine all’eliminazione.

Contro la forte squadra tedesca che includeva Oliver Kahn e Michael Ballack, gli Stati Uniti erano, ancora una volta, gli sfavoriti. Questa convinzione fu confermata solo nel finale del primo tempo, quando Ballack trovò la rete, mandando gli Stati Uniti all'intervallo con la necessità di un goal per mantenere vivi i loro sogni mondiali.

Gli statunitensi, tuttavia, avevano motivo di credere che questo sarebbe arrivato. Donovan aveva costretto il leggendario Kahn a due parate, dando loro una spinta in vista del secondo tempo. Poi eccoci. Un cross di Claudio Reyna pescò il futuro CT della USMNT Gregg Berhalter, la cui conclusione al volo fu parata da Kahn. La successiva respinta colpì chiaramente il braccio del difensore Torsten Frings sulla linea.

Sarebbe potuto essere un cartellino rosso e un calcio di rigore che avrebbe cambiato la partita. Invece, nulla. Nessun fischio. Si continua a giocare.

"Era rigore al 100%", disse Arena. "Odio dire che siamo stati imbrogliati. ... Avevamo la spinta giusta in partita. Controllavamo la partita. Avremmo battuto la Germania e saremmo andati in semifinale. Una delle mie conclusioni è che noi, come Paese, non avevamo ancora guadagnato il rispetto del mondo".

In un certo senso, però, lo fecero quel giorno. Il leggendario difensore tedesco Franz Beckenbauer fu tra quelli a dire che gli Stati Uniti meritavano di passare. Kahn, per le sue prodezze, fu nominato Man of the Match, dimostrando quanto gli Stati Uniti avessero effettivamente messo paura a una squadra, quella tedesca, piena di stelle.

Quel giorno, gli Stati Uniti dimostrarono di poter giocare con chiunque al mondo e, a distanza di tutti questi anni, quella rimane una delle più grandi prestazioni nella storia del calcio americano, nonostante il risultato.

Un'eredità duratura

Getty Images

Ventitré anni dopo, la USMNT sta ancora cercando di replicare quell'estate. La squadra deve ancora eguagliare le vette raggiunte nel 2002 e, sebbene ci siano stati alcuni grandi momenti nei mondiali successivi, nessuno ha più raggiunto lo stesso livello. Fu, per molti versi, il vero ingresso della USMNT nell'élite del calcio. Tutto ciò che è accaduto dopo può essere legato a quella squadra del 2002.

Donovan, che venne consacrato come il miglior giovane giocatore del torneo, continuò a rappresentare un’intera generazione insieme al suo storico compagno di squadra Beasley, guidando la squadra attraverso alcuni dei suoi momenti più importanti. Giocatori come McBride, Reyna e Brad Friedel furono tra quelli che si guadagnarono lo status di leggende.

Lo stesso fece Arena, l'allenatore di maggior successo della USMNT. Anche Berhalter prese le redini della squadra per un periodo, riportando gli Stati Uniti sulla scena globale nel 2022 in Qatar prima di mancare per pochissimo il traguardo che la sua squadra, nel 2002, aveva raggiunto.

E così ora, con il torneo del 2026 che incombe in casa, il 2002 rimane il punto di riferimento. Per avanzare in una Coppa del Mondo, una squadra deve, inevitabilmente, battere alcuni giganti. Gli Stati Uniti fecero proprio questo e, con un altro paio di colpi di fortuna, avrebbero potuto continuare il loro percorso. È un promemoria, quindi, che anche un po' di fortuna può fare la differenza.

Forse succederà la prossima estate. Forse il 2026 è finalmente l'anno in cui gli Stati Uniti raggiungeranno un traguardo storico e faranno lo step successivo. Il CT della USMNT Mauricio Pochettino ha fissato i quarti di finale come obiettivo proprio l'anno prossimo, quando si giocherà praticamente in casa.

Fino ad allora, però, quel percorso del 2002 avrà il suo posto importante nella storia del calcio per tutti coloro che ricordano non solo quanto gli Stati Uniti abbiano realizzato, ma quanto il gioco americano sia cresciuto di conseguenza.