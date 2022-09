Social Football Summit 2022: date e programma della due giorni dedicata a calcio e innovazione

La quinta edizione del Social Football Summit è in arrivo allo Stadio Olimpico di Roma: tra gli speaker tante grandi personalità del mondo del calcio.

Il Social Football Summit 2022 è arrivato all'edizione numero cinque e anche quest'anno si terrà presso lo Stadio Olimpico di Roma.

A differenza della quarta edizione, tenutasi nel mese di novembre del 2021, quest'anno il Social Football Summit anticipa le sue date per via del Mondiale in programma in Qatar nei mesi di novembre e dicembre 2022.

Sarà una due giorni all'insegna del mondo dell'innovazione tecnologica applicata al calcio, ma sarà anche l'occasione per sentir parlare tanti grandi ospiti.

Questo il programma completo della manifestazione.

Ad aprire l'evento sarà il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che terrà il discorso inaugurale insieme ad altri membri delle istituzioni.

Oltre a lui ci saranno Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, rispettivamente presidente amministratore delegato della Lega di Serie A.

Presenti anche moltissime cariche ai vertici dei club di Serie A, Serie B e club internazionali, tra i quali Joe Tacopina della Spal

Non mancano poi personaggi che dopo il calcio stanno vivendo una seconda giovinezza grazie ai social. In primis Lele Adani e Bobo Vieri, intervistati da Ludovica Pagani.

Dopo il grande successo delle altre edizioni, con centinaia di Top Speaker e migliaia di partecipanti, il Social Football Summit continua ad estendere il suo raggio d'azione.

Oltre alla blockchain e alle nuove tecnologie legate agli investimenti, questa edizione verterà anche su settori come il Food e l'Inclusività, con panel e focus dedicati.