Vacanze speciali per Smalling, la moglie racconta: "Avvistato un UFO"

Di incontri con giocatori definiti "alieni" ne ha vissuti tanti, ma Chris Smalling non avrebbe mai pensato di poterne incontrare qualcuno senza pantaloncini e calzettoni: insomma, un presunto UFO.

E' quanto accaduto, però: e a raccontarlo, tramite il suo profilo Instagram, è la moglie Sam.

"Ok, prometto che non eravamo sotto l'effetto funghi magici o altro, ma io e Chris abbiamo visto un UFO la scorsa notte! Non è stato come avvistare per pochi secondi qualcosa in alto nel cielo che avrebbe potuto essere un aereo! È volato basso davanti a noi e poi si è girato ed è tornato in alto nel cielo dove è rimasto per un'ora (forse più a lungo, ma siamo dovuti andare via)".