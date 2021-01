Slitta il ritorno di Osimhen: è ancora positivo al Covid-19

L'ultimo tampone effettuato da Victor Osimhen ha dato esito positivo: si allungano i tempi del rientro in campo dell'attaccante nigeriano.

Non accenna a concludersi l'odissea con protagonista Victor Osimhen, ormai assente dai campi da novembre quando si infortunò con la maglia della : da allora una lunga riabilitazione, fino alla notizia della positività al Covid-19.

Il ha dato l'annuncio il giorno di Capodanno: fatale una festa a cui l'ex ha partecipato in patria per festeggiare il suo compleanno, gesto che gli sta costando carissimo in termini di disponibilità.

Nella giornata di oggi, Osimhen si è sottoposto ad un nuovo test del tampone dopo quello dei giorni scorsi: l'esito è risultato, ancora una volta, positivo.

📌 | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.

Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni. pic.twitter.com/Qjf5NleSNn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2021

Prossimamente ci sarà un nuovo esame per monitorare la condizione della malattia che ormai si trascina da due settimane senza interruzione. In caso di negativizzazione, Gattuso riavrebbe a disposizione un uomo in più in attacco, dove Petagna sta sostenendo gli straordinari in virtù del problema alla caviglia di Mertens.