Sliding doors Buffon: "Nel 2018 avevo deciso di smettere, poi mi ha chiamato il PSG"

Gianluigi Buffon giocherà fino all'età di 46 anni, poi si vedrà: da qui al 2024, data di fine del suo contratto con il Parma, c'è tempo. C'è stato, però, un momento della carriera del portiere che avrebbe potuto portare alla fine.

Era il 2018 e, come raccontato dallo stesso Buffon ai microfoni di France Football, sta per chiudersi la sua prima esperienza alla Juventus.

E' in quel momento che il portiere ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, prima di tornare sui suoi passi.

"Nel 2018 avevo deciso di smettere di giocare, poi è arrivata la chiamata del PSG: ne ho parlato coi miei figli e senza esitazione mi hanno detto: 'Vai papò, è troppo bello, giocherai in una squadra incredibile'. Mi ha fatto capire che sono contenti di avere un papà così".

Un anno, poi il ritorno alla Juventus e il trasferimento al Parma nella scorsa estate. La carriera di Buffon è stata caratterizzata da diverse uscite spontanee: questo anche perché, come spiega in maniera sincera, non sopporta il politically correct.

"Cosa odio nel calcio? I cliché e il politically correct, anche se ne faccio uso anch'io. Capita quando mi viene chiesto un parere sugli altri giocatori: devi dire le stesse cose per non essere maleducato e questa cosa mi annoia".